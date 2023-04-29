Нашли много древних нательных крестиков. Как связаны христианство и археология?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с иереем Олегом Рудым, клирик прихода преподобного Серафима Саровского г. Минска, руководитель клуба любителей археологии и церковной истории «Ставрос». Как связаны археология и православие? Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Жизнь человека – это поиск смысла, веры, самого себя. А что вы нашли в занятиях археологией? Как это сочетается с вашим священническим служением?

Иерей Олег Рудой, клирик прихода преподобного Серафима Саровского г. Минска, руководитель клуба любителей археологии и церковной истории «Ставрос»:

Когда мы занимаемся историей, археологией и пытаемся найти какую-то истину в истории, мы тем самым тоже ищем Бога, потому что все, что происходит на земле, – это история, как Бог создал это творение, как он им управляет. Олег Лепешенков:

А как создавался клуб «Ставрос»? Иерей Олег Рудой:

Клуб создавался как проект продолжения молодежного центра, у нас был большой проект бальный. Понятно, что было интересно кому-то участвовать в бальных танцах. Но понимая, что этим не ограничиваются интересы человека и христианина, тем более что все развитие истории человечества связано с христианством, вся история вплоть до XXI века – это была история христианства, история государства любого, история человечества. Поэтому мы решили создать тоже интересный проект клуба любителей археологии, истории, чтобы можно было как раз искать Бога всем вместе. Олег Лепешенков:

А кто входит в клуб? Только ли молодежь? Иерей Олег Рудой:

Нет конечно. В клуб входят все, начиная от молодежи, детей, заканчивая любым возрастом. У нас есть даже уже за 60, которые занимают какие-то ответственные посты, достаточно интересные. Они тоже активно участвуют в нашем клубе. Причем в самих раскопках.

Какие правила нужно соблюдать при раскопках? Олег Лепешенков:

Археология – дело тонкое. Какие правила необходимо соблюдать при проведении раскопок? Иерей Олег Рудой:

Первое правило – любая найденная находка должна остаться под наблюдением руководителя раскопок. Самый главный человек на раскопках – руководитель раскопок. Обязательно должна быть на раскопках дисциплина. Олег Лепешенков:

Вы могли бы показать и рассказать о находках, которые были сделаны за время существования клуба? Иерей Олег Рудой:

Сам клуб всегда работает во взаимодействии с НАН. По законодательству страны мы не можем участвовать в раскопках без руководства Академии. Единственное, что у нас может быть, это нам приносят какие-то находки люди, они у них дома лежат или они где-то нашли, чтобы они не пропадали, в основном это церковного направления какие-то предметы. Пока что крестики какие-то, есть богослужебные кресты, есть книги, которые нам приносят. У нас небольшой музей будет создаваться, мы хотим там оставить это. То, что нам принесли, у нас есть, можем показать вам.

Вот целый альбом, который у нас есть, крестов наших нательных. Начиная от IX века, заканчивая XVI-XVII веками. Также иконки нательные. Образы Богородицы и святых. Крест мощевик, то есть там мощи когда-то хранились. О музее археологических раскопок при храме Олег Лепешенков:

Музей планируется создать при храме. Иерей Олег Рудой:

Да, такой будет музей, в котором все будет храниться, что подарено. То, что будет найдено. Тоже под контролем НАН. Олег Лепешенков:

В этом году в апреле мы отмечаем 230-летие Минской епархии. После второго раздела Речи Посполитой она объединила в себе православные приходы. А занимаетесь ли вы и этим периодом тоже?

Иерей Олег Рудой:

У нас несколько направлений работы. Первое направление – это городище, то есть мы помогаем академии как волонтеры, пытаясь найти христианские корни Минска. Второе направление – Лавришевский монастырь. Третье направление – София Слуцкая. Мы пытаемся найти документы, связанные с Софией Слуцкой и с ее помощью православию на Беларуси в тот момент. И последнее направление – каждый составляет летопись своего храма, то есть член клуба собирает данные в архиве. Там, где он родился или вырос, или просто приезжал на отдых к бабушке, крестился, то есть историю своего храма. В перспективе можем выпустить небольшой альбом, пока электронный, в котором будут фотографии и архивная история самого храма. Работа в архивах у нас тоже есть.