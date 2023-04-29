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В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»

29 апреля 2023 12:58
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Новости Беларуси. Героическое прошлое глазами молодого поколения. Торжественная церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь» состоялся в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»-1

Творческое состязание посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В работах дети отразили свое видение войны и связанные с ней эмоции. Многие участники посвятили картины своим родственникам, которые прошли фронтовыми дорогами. В творческом состязании приняли участие более 2 тысяч юных художников со всех уголков страны. А в финал прошли всего 63 конкурсанта в трех возрастных категориях – от 7 до 15 лет.  

В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»-4

Алексей Келенджеридзе, финалист конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»:  
Я нарисовал танк, самое главное – это танк. И я нарисовал еще два вертолета. Тема военная.  

В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»-7

Руслан Цейкало, финалист конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»:  
При войне часто погибали дети, советские солдаты часто их закрывали, отдавая при этом свою жизнь. Смешанная техника. Где-то сначала закрашивал гуашью, потом проходил пастелью, пастельными карандашами.  

В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»-10

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:  
Главная задача этого конкурса – сегодня через такие изобразительные средства обратиться к молодому поколению, сохраняя эту память, продвигая память об этой войне, потому что это наша история. И она очень важна для того, чтобы мы как нация, как народ оставались живы, самобытны и двигались уверенно в будущее.  

В Минске назвали победителей конкурса детского рисунка «Нам мир завещано беречь»-13

Победителей конкурса выбирало компетентное жюри. Достойных работ оказалось много, и судьи приняли решение определить лучших в каждой возрастной категории, а также наградить участников специальными призами. Отметим, это творческое состязание проводится уже в третий раз.  

# Конкурс # общество # Марина Артеменко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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