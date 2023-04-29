Как ведутся раскопки на месте основания древнего Минска? Рассказали в НАН Беларуси

Андрей Войтехович, заведующий отделом археологии средних веков Института истории НАН Беларуси: Еще с железного века здесь существовало малое городище. В IX веке сюда пришли с Юга славяне. Земли здесь были очень слабо заселенные, но они очень хорошие для ведения сельского хозяйства. Это место в первую очередь ассоциируется с первоначальным Минском летописным. В летописи есть такое сообщение, что коалиция киевских князей, 1065 год, пришли войска, взяли Минск, сожгли его, потом пошли на Немигу, где состоялась знаменитая битва на Немиге. И скорее всего, это и есть тот Менск, о котором говорится в летописи. Без сомнения, что на время летописи середины XI века это место уже было полноценным городом. Здесь все признаки средневекового города – укрепленный детинец, обширный посад неукрепленный вокруг него, поэтому версия, что Минск первоначально находился здесь, название получил по традиции древнерусской от реки Менка – Менск. Материалов здесь очень много. Если брать находки с 60-х годов, то это сотни находок интереснейших, любопытных.

Первоначально ведется раскоп, потихоньку лопатой снимаются тонкие слои культурного слоя, он просматривается, совочками перебирается. Если находится какой-то очень интересный объект, допустим, остатки сгоревшего дерева или какой-то постройки, яма какая-то, то уже разбирается совочками, чистится кисточками, вот такие виды работ.

Конечно, здесь должна была быть церковь, но, скорее, церковь была деревянная, маленькая, следы ее мы вряд ли сумеем археологически обнаружить, потому что фундамента у нее не было, церковных принадлежностей тоже. Но то, что христианство здесь уже процветало в XI веке, есть многочисленные находки нательных крестиков. Притом есть даже находки, которые относятся к Х веку, скандинавского типа крестики, это раннехристианские. Но в то же время еще до середины XI века здесь население хоронили в курганах, но к концу XI века язычество полностью себя здесь изжило.