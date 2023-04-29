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Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске

29 апреля 2023 13:39
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Новости Беларуси. Скорость и мобильность. Около 500 самых маленьких минчан приняли участие в городских детско-юношеских соревнованиях по велосипедному спорту «Першы ровар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске-1

Настоящие гонки среди спортсменов-любителей развернулись в Лошицком парке. Умение крутить педали продемонстрировали команды 28 учреждений образования. На старт вышли дети и подростки в возрасте от 6 до 12 лет. Участники выступили в трех дисциплинах. Любители двухколесного транспорта показали, на что способны в фигурном вождении, на массовых велозабегах. Также соревновались в маунтинбайке – заезде на горном велосипеде. За малышей болели их учителя и родители.  

Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске-4

Александра Профит, педагог-организатор средней школы № 55:  
Выбирали детей, которые действительно любят кататься на велосипедах, и им это очень сильно нравится. И, в принципе, у нас ребята все всегда спортивные и стараются участвовать во всех мероприятиях.  

Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске-7

Екатерина Плащинская, ученица средней школы № 55:  
У меня большой опыт катания на велосипеде, я умею проезжать через дистанции.  

Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске-10

Артур Султалиев, ученик средней школы № 164:  
Меня дедушка научил кататься на велосипеде. Трассу было несложно пройти, но, конечно, на поворотах было сложно, потому что у меня не сильно хорошо поворачивает, потому что я люблю разгоняться.  

Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске-13

Алексей Иванов, директор велосипедного клуба «Минск»:  
Это новый бренд для белорусского велосипедного спорта. Проект очень значимый, потому что, во-первых, мы увеличиваем количество детей, которые приобщаются к здоровому образу жизни. Второй важный для нас потенциал, что мы ищем реально новые таланты.  

Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске-16

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:  
Почему мы все время проводим эти соревнования не только для детей, но и для их родителей, семей – для того, чтобы родители учились болеть за своих детей.  

Фигурное вождение, массовые заезды и маунтинбайк. Соревнования по велоспорту «Першы ровар» прошли в Минске-19

Также для детей работали интерактивные площадки, мастер-классы и триал-шоу. Такие соревнования пройдут в каждом районе столицы, победители которых примут участие в финальном этапе на велодроме «Минск-Арены».  

# Велоспорт # общество # Наталья Цилинская # Алексей Иванов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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