Около 630 гектаров леса планируют восстановить в Могилёвской области. Присоединиться к акции может любой желающий

Новости Беларуси. Восстановим леса вместе. В Могилевской области за две недели планируют восстановить около 630 гектаров посадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пострадали из-за ураганных ветров минувшей весной. Больше всего досталось Климовичскому, Чаусскому, Чериковскому и Горецкому районам.

Для лесовосстановительных работ лесхозы подобрали более 400 участков. Все саженцы – а это почти 2,5 миллиона штук – из питомников области. Это сосна, ель, береза, ольха и дуб. Присоединиться к восстановлению леса может каждый желающий.

Антон Большаков, инженер по охране и защите леса Могилевского производственного лесохозяйственного объединения:

Для того чтобы принять участие, добровольцам следует обратиться в ближайший лесхоз. Контакты лесхоза есть на сайте Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Лесхозы обеспечат добровольцев инвентарем и посадочным материалом.