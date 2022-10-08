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Около 630 гектаров леса планируют восстановить в Могилёвской области. Присоединиться к акции может любой желающий

08 октября 2022 09:40
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Новости Беларуси. Восстановим леса вместе. В Могилевской области за две недели планируют восстановить около 630 гектаров посадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они пострадали из-за ураганных ветров минувшей весной. Больше всего досталось Климовичскому, Чаусскому, Чериковскому и Горецкому районам.

Около 630 гектаров леса планируют восстановить в Могилёвской области. Присоединиться к акции может любой желающий-1

Для лесовосстановительных работ лесхозы подобрали более 400 участков. Все саженцы – а это почти 2,5 миллиона штук – из питомников области. Это сосна, ель, береза, ольха и дуб. Присоединиться к восстановлению леса может каждый желающий.

Около 630 гектаров леса планируют восстановить в Могилёвской области. Присоединиться к акции может любой желающий-4

Антон Большаков, инженер по охране и защите леса Могилевского производственного лесохозяйственного объединения:
Для того чтобы принять участие, добровольцам следует обратиться в ближайший лесхоз. Контакты лесхоза есть на сайте Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Лесхозы обеспечат добровольцев инвентарем и посадочным материалом.

Около 630 гектаров леса планируют восстановить в Могилёвской области. Присоединиться к акции может любой желающий-7

Такая масштабная акция на территории Могилевской области стартует впервые. Она продлится до 22 октября.

# Государственная лесная политика # общество # Антон Большаков # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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