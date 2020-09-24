«За нашу красивую, сильную, процветающую страну». В Гомеле десятки судов приняли участие в водном параде

Новости Беларуси. «Вместе за Беларусь». Под таким девизом в Гомеле десятки судов присоединились к водному параду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под хэштегом «Когда мы вместе» за это время прошли десятки мероприятий: от мотопробегов и турслетов до трудовых десантов на уборку фруктов и спортивных мероприятий.

Жанна Гатальская, заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов:

Под этим хэштегом скрывается наша профсоюзная солидарность. Когда мы объединились профактивом нашей области с Молодежным советом, и мы сделали полезное дело для города и для нашей страны в целом. Мы провели субботник.

Сегодня такое финальное мероприятие – мы организовали день здоровья, легкоатлетический пробег. Это было красивое, яркое, зрелищное мероприятие, где мы приглашали всех вести здоровый образ жизни. И финишируем водной регатой – за нашу красивую, сильную, процветающую страну.