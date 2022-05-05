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Кривошеев: «Белорусская журналистика за последние несколько лет действительно сделала огромный шаг в своём развитии»

05 мая 2022 12:56
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Новости Беларуси. В День печати награды за самые яркие статьи, радио- и телерепортажи получили наши коллеги – победители и лауреаты республиканского творческого конкурса Белорусского союза журналистов «Золотое перо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кривошеев: «Белорусская журналистика за последние несколько лет действительно сделала огромный шаг в своём развитии»-1

Вслед за развитием журналистики в конкурсе каждый год появляются и новые номинации. Например, премия за гражданскую позицию журналиста или за создание и развитие интернет-ресурса региональных СМИ. К слову, большинство лауреатов «Золотого пера» – представители районных редакций.  

Кривошеев: «Белорусская журналистика за последние несколько лет действительно сделала огромный шаг в своём развитии»-4

Андрей Кривошеев, председатель ОО «Белорусский союз журналистов», генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости»:  
Белорусская журналистика за последние несколько лет действительно сделала огромный шаг в своем развитии, мы вышли на создание мощных медиахолдингов. Мы присутствуем во всех средах, но самое важное, что у нас появилась яркая, эмоциональная, качественная авторская журналистика и публицистика. Это наш золотой запас, неслучайно перья золотые. Всех коллег поздравляю и с Днем печати, и с заслуженными наградами.

Кривошеев: «Белорусская журналистика за последние несколько лет действительно сделала огромный шаг в своём развитии»-7

Конкурс «Золотое перо» – один из самых престижных в стране. В его жюри – известные журналисты, медиаэксперты, теле- и радиоведущие. Поэтому каждая награда – это в первую очередь признание профессионала профессионалами.  

Корреспондент СТВ на вручении наград БСЖ: моя первая награда, и в такой день это вдвойне приятнее. Читайте здесь.  

# СМИ Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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