Кривошеев: «Белорусская журналистика за последние несколько лет действительно сделала огромный шаг в своём развитии»

Новости Беларуси. В День печати награды за самые яркие статьи, радио- и телерепортажи получили наши коллеги – победители и лауреаты республиканского творческого конкурса Белорусского союза журналистов «Золотое перо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за развитием журналистики в конкурсе каждый год появляются и новые номинации. Например, премия за гражданскую позицию журналиста или за создание и развитие интернет-ресурса региональных СМИ. К слову, большинство лауреатов «Золотого пера» – представители районных редакций.

Андрей Кривошеев, председатель ОО «Белорусский союз журналистов», генеральный директор УП «Агентство «Минск-Новости»:

Белорусская журналистика за последние несколько лет действительно сделала огромный шаг в своем развитии, мы вышли на создание мощных медиахолдингов. Мы присутствуем во всех средах, но самое важное, что у нас появилась яркая, эмоциональная, качественная авторская журналистика и публицистика. Это наш золотой запас, неслучайно перья золотые. Всех коллег поздравляю и с Днем печати, и с заслуженными наградами.