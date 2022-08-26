«Наши люди всё прекрасно видят и понимают». Дзермант про то, как и почему менялось отношение Москвы к Зеленскому

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Август – сложный месяц. Заканчивается уборка урожая, и летнее затишье в политике. В нашей новейшей истории август тоже отмечен несколькими поворотными пунктами: это попытка спасти Советский Союз в форме ГКЧП, это нападение Грузии на Южную Осетию, после чего стало окончательно понятно, как Запад использует и натравливает своих сателлитов на Россию. Это и август 2020-го в Беларуси – попытка организации масштабного государственного переворота в нашей стране. После каждого из этих событий ход истории существенно поменялся, где-то в глобальном, в где-то в локальном масштабе. Распад СССР породил множество конфликтов на постсоветском пространстве, одним из первых стал грузино-осетинский, который долго считали замороженным, но в 2008 году он был снова начат проамериканским режимом Саакашвили. Август 2022-го, который еще не закончился, тоже принес ряд событий, серьезно влияющих на наше будущее. К сожалению, вновь эти события имеют трагический оттенок.

Алексей Дзермант:

Во-первых, это продолжающиеся обстрелы киевским режимом территории Запорожской атомной станции, чтобы через создание угрозы ядерного заражения вынудить Россию пойти на уступки. Подобные безумные шаги со стороны украинских властей говорят лишь об одном: дела у них совсем плохи, и они отчаянно пытаются спасти свое положение на фронте. А для этого не гнушаются создавать угрозы для миллионов людей в разных странах. И это свидетельство того, насколько безумно и преступно сидящее сейчас в Киеве руководство.

Второе событие – террористический акт в Подмосковье, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина. Следствие ведется, мы пока не можем точно утверждать, кто стоит за этим чудовищным преступлением, но мы видим абсолютно нечеловеческую радостную реакцию на этот теракт в Украине и признания о причастности к нему со стороны находящихся там деятелей.

Алексей Дзермант:

Кому могли мешать юная девушка и ее отец? Только украинским нацистам, избравшим их в качестве доступной цели, способной вызвать максимальный медийный эффект, породить чувство растерянности и страха. В этом и есть суть терроризма.

Скоро в Мариуполе должен начаться процесс над боевиками полка «Азов», который признан террористической организацией Верховным судом Российской Федерации. Этот процесс должен быть показательным и справедливым, чтобы террористы и преступники понесли заслуженную кару. Зеленский уже заявил, что если процесс состоится, то никаких переговоров с Москвой он вести уже не будет. По-моему, он явно потерял ориентацию в политическом пространстве. После таких атак и террористических акций это в Москве с ним уже никто разговаривать не будет. Он будет рассматриваться только как потенциальный участник процесса над военными и нацистскими преступниками в качестве обвиняемого. С террористами переговоров не ведут, их ловят или уничтожают.

Алексей Дзермант:

Такой вот информационно-политический фон сейчас вокруг Беларуси. Но в нашей стране, понимая все происходящее вокруг, жизнь идет обычным чередом. Мы думаем об урожае и развитии. И это не потому, что хотим закрыть глаза на тревожные события извне, а потому что именно так и закладывается задел на будущее, где у нас должно быть и свое продовольствие, и своя промышленная продукция.

И поэтому Президент ездит по регионам, общается с людьми, разъясняет политику государства и наши цели. Он занимается своей работой. И это не показуха и не пиар, ведь наши люди все прекрасно видят и понимают. Сейчас самое важное – перестроить экономику в условиях гибридной войны, сохранить и развить промышленный потенциал страны, в том числе для того, чтобы помогать России в это трудное для нее время. Кстати, в России это ценят и понимают, там благодарны за белорусскую позицию.