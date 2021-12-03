Лискович: постоянно в стране идёт сбор гуманитарного груза. Более 135 тонн мы сегодня отдали беженцам

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Пока политики из ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Несмотря на то морозное утро, которое сегодня у нас здесь, беженцы с оптимизмом смотрят в будущее и надеются на то, что их все-таки примут в Европе. Даже дети на рисунках рисовали польские и немецкие флаги. То есть они надеются, а мы им помогаем создать уют и тепло.

Очень сильно помогают волонтеры, особенно Белорусский союз женщин, помогают профсоюзные организации, БРСМ. С одной стороны, люди работают здесь, в то же время постоянно в стране идет сбор гуманитарного груза. Более 135 тонн груза мы сегодня отдали беженцам.