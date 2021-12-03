«Исключать ничего нельзя». Игорь Гедич о том, пустят ли беженцев в Европу
Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Пока политики из ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лагере для беженцев работает съемочная группа СТВ. Корреспондент Галина Буро с подробностями.
Галина Буро, корреспондент:
Сегодня с нами пообщался сенатор, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Гедич.
Игорь Николаевич, вы уже не первый раз посещаете транспортно-логистический центр. Расскажите о ваших впечатлениях.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня 26-й день. Совет Республики одним из первых обратил на это внимание, и мы на первый или второй день уже были здесь с гуманитарным грузом, который тогда привезли. Но что бросается в глаза, например, сегодня – морозный день, а в лагере все штатно. Был поставлен большой объем груза от курдской общины, и сейчас проходит его распределение. Помимо общего распределения, у нас есть возможность точечно доходить до каждого беженца, который живет в ТЛЦ. Это благодаря тому, что есть возможность общаться. Люди, которые работают в ТЛЦ, изучили ситуацию на местах и каждому нуждающемуся доставляется тот груз, который необходим. Это касается и вещей, и нижнего белья, спальных принадлежностей. В этом отношении мы стараемся, насколько это возможно, идти навстречу и, действительно, как вы сказали, на каждый запрос реагировать. Это у нас получается благодаря слаженной работе всех людей, которые присутствуют здесь. Могу точно отметить, что слаженность и уровень взаимодействия, который был вначале и сейчас, – это совершенно разные вещи. И это естественно, потому что мы теперь друг друга знаем – и Красный Крест, и волонтеры, и переводчики, и журналисты. Каждый день взаимодействуем, и, на мой взгляд, нам удается, насколько это возможно, поддерживать все нужды лагеря. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем.
Галина Буро:
Как вы считаете, решится ли вопрос беженцев в положительную сторону? Допускаете ли вы мысль, что их пустят туда, куда они хотят?
Игорь Гедич:
Исключать ничего нельзя. Но я бы хотел обратить внимание на то, что гуманизм, человеколюбие, сострадание заканчивается на нашей западной границе. У людей, которые стоят там, на польской стороне, к сожалению, совершенно другой взгляд. Это, наверное, какие-то шоры, которые наложены на глаза. Мы, белорусы, стараемся как можно больше и как можно с большим вниманием относиться к тем просьбам, которые у беженцев существуют. Ведь мы даже выполняем заказы по поставке определенной продукции в наш центр. Я надеюсь, что мы в этом отношении создадим условия для людей здесь. Думаю, они всегда вспомнят белорусов добрым словом. А как закончится ситуация? Надеюсь, что все-таки люди в Европейском союзе, политики, от которых зависит принятие решения, найдут его, оно будет приемлемое, и люди, которые пока обездолены, не имеют крыши над головой… Думаю, через какое-то время эта ситуация разрешится. Дай бог, чтобы она разрешилась в их пользу.
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