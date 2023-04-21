«Нашему городу есть чему учиться». Губернатор Петербурга побывал на выставке, посвящённой героям войны

Новости Беларуси. Патриотическое воспитание молодежи и совместные проекты в сфере образования. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Мингориспокома Владимир Кухарев посетили выставку, посвященную подвигам героев Великой Отечественной войны. Ее организовали базе Центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспозиции с историями солдат, письмами и артефактами собрали школьники Фрунзенского района. Для укрепления взаимодействия в сфере образования запланирован визит педагогов из Минска в Санкт-Петербург, где они проведут тематические уроки.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы всегда открыты к сотрудничеству. И конечно, опыт обмена культурными традициями, взглядами всегда необходим, тем более Беларусь и Россия – единые духовные общности. Так было, есть и так будет.

Елена Фидрикова, председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (Россия):

Нас так многое связывает: это и исторические корни, культура, общая история и общие беды и победы, поэтому мы никогда не разрывали этот круг общения, вели постоянный диалог. От того, что я увидела в учреждениях Минска и Республики Беларусь, могу сказать, что нашему городу есть чему учиться у наших коллег.