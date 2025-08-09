Искал своё призвание около 3 лет – пообщались с главой хозяйства «Васьковый сад»

Крепкий орешек, так называют нашего гостя, и, поверьте, Брюсу Уиллису до него очень далеко. Ну, разве может Брюс понимать мысли фундука? А наш гость может.
Представляем, Арсений Васько, глава хозяйства «Васьковый сад».
Крепкий орешек, так называют нашего гостя, и, поверьте, Брюсу Уиллису до него очень далеко. Ну, разве может Брюс понимать мысли фундука? А наш гость может.
Представляем, Арсений Васько, глава хозяйства «Васьковый сад».
Юлия Самусенко, ведущая:
Мне кажется, что о ваших фундуковых садах знают далеко за пределами, возможно, уже нашей республики. А с чего все начиналось и почему именно такое увлечение?
Арсений Васько, глава хозяйства «Васьковый сад»:
Начиналось все с детства. В детстве была идея такая, даже мечта – своя ферма. Но она не связана была там с, допустим, плодовыми какими-то. Хотелось животноводство. Потом все поменялось. Занялся строительством. И уже сейчас все-таки задумался о малой родине, что все-таки надо что-то тут оставить. Так вот и родилась идея.
Алеся Алехнович, ведущая:
Но это довольно неожиданный выбор, казалось бы. Вот сколько было перечислений всего разного, самого поиска. Какую фирму делать?
Арсений Васько:
На самом деле я, наверное, около трех лет только выбирал направление. То есть я ездил по семинарам, изучал все это.
Подробности в видео.