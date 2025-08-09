Искал своё призвание около 3 лет – пообщались с главой хозяйства «Васьковый сад»

Крепкий орешек, так называют нашего гостя, и, поверьте, Брюсу Уиллису до него очень далеко. Ну, разве может Брюс понимать мысли фундука? А наш гость может.

Юлия Самусенко, ведущая:

Мне кажется, что о ваших фундуковых садах знают далеко за пределами, возможно, уже нашей республики. А с чего все начиналось и почему именно такое увлечение?

Арсений Васько, глава хозяйства «Васьковый сад»:

Начиналось все с детства. В детстве была идея такая, даже мечта – своя ферма. Но она не связана была там с, допустим, плодовыми какими-то. Хотелось животноводство. Потом все поменялось. Занялся строительством. И уже сейчас все-таки задумался о малой родине, что все-таки надо что-то тут оставить. Так вот и родилась идея.

Алеся Алехнович, ведущая:

Но это довольно неожиданный выбор, казалось бы. Вот сколько было перечислений всего разного, самого поиска. Какую фирму делать?