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Искал своё призвание около 3 лет – пообщались с главой хозяйства «Васьковый сад»

09 августа 2025 14:45
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Крепкий орешек, так называют нашего гостя, и, поверьте, Брюсу Уиллису до него очень далеко. Ну, разве может Брюс понимать мысли фундука? А наш гость может.

Представляем, Арсений Васько, глава хозяйства «Васьковый сад».

Искал своё призвание около 3 лет – пообщались с главой хозяйства «Васьковый сад»-2

Юлия Самусенко, ведущая:
Мне кажется, что о ваших фундуковых садах знают далеко за пределами, возможно, уже нашей республики. А с чего все начиналось и почему именно такое увлечение?

Арсений Васько, глава хозяйства «Васьковый сад»:
Начиналось все с детства. В детстве была идея такая, даже мечта – своя ферма. Но она не связана была там с, допустим, плодовыми какими-то. Хотелось животноводство. Потом все поменялось. Занялся строительством. И уже сейчас все-таки задумался о малой родине, что все-таки надо что-то тут оставить. Так вот и родилась идея.

Алеся Алехнович, ведущая:
Но это довольно неожиданный выбор, казалось бы. Вот сколько было перечислений всего разного, самого поиска. Какую фирму делать?

Искал своё призвание около 3 лет – пообщались с главой хозяйства «Васьковый сад»-4

Арсений Васько:
На самом деле я, наверное, около трех лет только выбирал направление. То есть я ездил по семинарам, изучал все это.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство

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