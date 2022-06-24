«Невыносимая вонь стоит». Почему водители автобусов превратили частный сектор в отхожее место? Анонс проекта «Решение есть!»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.
По нужде в ближайшие кусты.
– Расскажите, а разве можно так делать?
– А вы сделайте по-другому. Если туалетов даже не делают.
– А может к вашему начальству надо обратиться?
– Звоните.
Водители автобусов превратили частный сектор в отхожее место.
По-маленькому. Вниз к нам сюда, к заборам, спускаются по-большому.
Жизнь без туалета в XXI веке.
Тут только ставить биотуалет, других вариантов нет. Зимой еще ладно, но летом здесь вообще невыносимая вонь стоит. Приходится ехать на «Виталюр», туда идти.
И кто может, а главное, должен решить деликатный вопрос?
«Решение есть!» Смотрите в пятницу, 24 июня, в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.