«Невыносимая вонь стоит». Почему водители автобусов превратили частный сектор в отхожее место? Анонс проекта «Решение есть!»

По нужде в ближайшие кусты.

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

– Расскажите, а разве можно так делать? – А вы сделайте по-другому. Если туалетов даже не делают. – А может к вашему начальству надо обратиться? – Звоните.

Жизнь без туалета в XXI веке.

По-маленькому. Вниз к нам сюда, к заборам, спускаются по-большому.

Тут только ставить биотуалет, других вариантов нет. Зимой еще ладно, но летом здесь вообще невыносимая вонь стоит. Приходится ехать на «Виталюр», туда идти.

И кто может, а главное, должен решить деликатный вопрос?