«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»

«Мне форму новую дадут». Кому предстоит уже в весенний призыв примерить новое обмундирование?

Новости Беларуси. Тема новых льгот для срочников и резервистов в том числе станет предметом обсуждения участников ток-шоу «В обстановке мира» , которое выйдет 12 февраля в вечернем эфире СТВ.

Боятся молодые люди, что вчера они были негодными, а завтра вдруг внезапно все станут годными.

Кто согласно новым требованиям к состоянию здоровья призывника будет освобожден от воинского долга?