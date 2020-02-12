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«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»

12 февраля 2020 07:57
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Новости Беларуси. Тема новых льгот для срочников и резервистов в том числе станет предметом обсуждения участников ток-шоу «В обстановке мира», которое выйдет 12 февраля в вечернем эфире СТВ.

«Мне форму новую дадут». Кому предстоит уже в весенний призыв примерить новое обмундирование?

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»-1

Боятся молодые люди, что вчера они были негодными, а завтра вдруг внезапно все станут годными.

Кто согласно новым требованиям к состоянию здоровья призывника будет освобожден от воинского долга?

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»-4

Если действительно есть заболевания у гражданина, не нужен он в Вооруженных Силах.

Обсудим, в каких условиях проходят сегодня срочную службу белорусские солдаты.

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»-7

В армии, по сути, как в санатории.

Поговорим о том, почему мирной Беларуси стоит беспокоиться о боеспособной армии и зачем нужно «идти родине служить».

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»-10

Наша задача – из мужика сделать мужика.

Расскажем о новых преференциях и льготах для отслуживших и порассуждаем о том, что каждый гражданин может сделать для безопасности своей страны.

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»-13

Словы пра любоў да радзімы без канкрэтных справаў мёртвыя ёсць.

В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке» мира сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»-16

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Марзалюк # Фотофакт

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