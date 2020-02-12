«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Тема новых льгот для срочников и резервистов в том числе станет предметом обсуждения участников ток-шоу «В обстановке мира», которое выйдет 12 февраля в вечернем эфире СТВ.
«Мне форму новую дадут». Кому предстоит уже в весенний призыв примерить новое обмундирование?
Боятся молодые люди, что вчера они были негодными, а завтра вдруг внезапно все станут годными.
Кто согласно новым требованиям к состоянию здоровья призывника будет освобожден от воинского долга?
Если действительно есть заболевания у гражданина, не нужен он в Вооруженных Силах.
Обсудим, в каких условиях проходят сегодня срочную службу белорусские солдаты.
В армии, по сути, как в санатории.
Поговорим о том, почему мирной Беларуси стоит беспокоиться о боеспособной армии и зачем нужно «идти родине служить».
Наша задача – из мужика сделать мужика.
Расскажем о новых преференциях и льготах для отслуживших и порассуждаем о том, что каждый гражданин может сделать для безопасности своей страны.
Словы пра любоў да радзімы без канкрэтных справаў мёртвыя ёсць.
В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке» мира сразу после информационного часа на телеканале СТВ.