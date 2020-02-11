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В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам

11 февраля 2020 17:31
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Новости Беларуси. Службу в армию зачтут в страховой стаж. Президент подписал указ, который предусматривает дополнительные льготы для тех, кто находится на срочной военной службе и в резерве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам-1

Теперь военнослужащим-срочникам будет положено обязательное социальное страхование. Это позволит засчитать службу в страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию.

У солдат появились бонусы и при поступлении. При наличии в аттестате среднего балла не ниже 6 и по рекомендации воинских частей после армии молодые люди смогут бесплатно пойти учиться на факультет довузовской подготовки. А при распределении получат преимущественное право выбора места работы.

В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам-4

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных Сил Беларуси:
Этот указ направлен на дальнейшую социальную защиту военнослужащих. В первую очередь очень многих волновал такой вопрос, он активно обсуждался в нашем обществе: включение именно срочной военной службы в обязательный пенсионный страховой стаж. Теперь этот вопрос решен.

Немаловажный вопрос социальной защиты был решен, когда столкнулись с такой проблемой: при призыве молодого человека в армию, его семью отдельные наниматели, особенно в общежитиях, практически выселяли на улицу. Если бы не вмешательство местных органов власти, семья защитника Родины оказалась бы на улице. Теперь этот вопрос тоже решен. Граждане, которые проходят срочную службу, и их семьи теперь имеют право пользоваться жилыми помещениями в общежитии.

В Вооружённых Силах прокомментировали новый указ о дополнительных льготах срочникам и резервистам-7

Эта тема также будет в центре внимания участников ток-шоу «В обстановке мира», которое выйдет 12 февраля на нашем телеканале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Мурашов # Фотофакт

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