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60 тысяч гектаров болот восстановлено в Беларуси за 12 лет

12 февраля 2020 06:45
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Новости Беларуси. Беларусь – среди мировых лидеров по восстановлению болот. За 12 лет по проектам международной помощи возродили около 60 тысяч гектаров легких планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 тысяч гектаров болот восстановлено в Беларуси за 12 лет-1

А принятый недавно закон «Об охране и использовании торфяников» стал еще одним шагом в реализации Парижского соглашения. В документе четко прописаны требования к защите и содержанию естественных болот, перечислены запрещенные виды деятельности. Что касается торфяников – сельскохозяйственные работы на них по-прежнему разрешены, но с определенными ограничениями. При этом восстановление неэффективно осушенных болот будет продолжаться.

60 тысяч гектаров болот восстановлено в Беларуси за 12 лет-4

Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
На них проводятся работы по поднятию уровня грунтовых вод примерно до уровня поверхности почвы. Проводятся эти работы путем устройства на осушительных каналах специальных перемычек на не очень большом расстоянии друг от друга. И это обеспечивает плавный сток вод с этих территорий. Тем самым эти территории увлажняются и приобретают состояние, постепенно приближающееся к естественным болотам.

60 тысяч гектаров болот восстановлено в Беларуси за 12 лет-7

К Парижскому соглашению Беларусь присоединилась в 2016 году, тем самым взяв на себя добровольные обязательства сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35 % к 2030 году. Необходимая мера для достижения этой цели – повторное заболачивание и восстановление торфяников.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Андрей Кузьмич # Фотофакт

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