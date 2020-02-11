Итоги года образования Беларуси в Китае подвели в Минске

Новости Беларуси. Образование – одна из сфер, где Беларусь и Китай вышли на солидный уровень сотрудничества. Этому поспособствовал и минувший год, посвященный образованию Беларуси в Китае. Его результаты подвели 11 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2019 году между университетами Беларуси и Китая подписаны 32 договора. Всего же действующих соглашений порядка 400. Будущие кадры готовят на совместных образовательных площадках. Институты Конфуция работают на базе 11 белорусских вузов, в том числе и в Бресте. В Китае же появилось три центра для изучения нашей страны, а также совместная научно-исследовательская база. Ежегодный обмен студентами позволяет задуматься о создании Белорусско-Китайского университета.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: Это может быть совместная форма по принципу Белорусско-Российского. Это может быть, собственно, филиал какого-то конкретного университета. Это может быть какая-то структура, которая промежуточно будет выполнять функции образовательного учреждения, а потом стать полноценным учебным заведением на территории Беларуси. То есть варианты возможны. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси: Белорусских студентов, которые учатся в Китае, уже 1048 человек.

Сегодня наша страна начинает развивать национальную школу китаеведения. Выпущены линейки учебников для китайских студентов, реализован проект по разработке русско-китайско-английского словаря технических терминов, что особенно полезно для специалистов индустриального парка. Также опубликованы белорусские переводы лучших китайских произведений.

11 февраля на церемонии закрытия Года образования Беларуси в Китае вручили награды тем, кто внес наибольший вклад в сотрудничество в сфере образования между двумя государствами.