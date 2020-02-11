Средства на лечение и новые футбольные поля. С какими вопросами жители Барановичей обращались к помощнику Президента

Новости Беларуси. Два футбольных поля построят в Барановичах. Вопрос о них поднимался в ходе телефонной линии помощника Президента – инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Президента продолжает серию выездных приемов граждан. С обращением о создании условий для тренировок детей на прямую линию позвонила жительница Барановичей. В ближайшее время будут реконструированы футбольные поля двух городских стадионов и обустроено современное искусственное покрытие.

Больше 20 человек пришли и на личный прием. Люди интересовались строительством и ремонтом жилья, оплатой труда, благоустройством и медицинской помощью. Так, на лечение в США двухмесячной Софии Жагунь с редким генетическим заболеванием необходимо 2,5 миллиона долларов. Родители просили ускорить формальности для сбора средств и с помощью СМИ привлечь внимание благотворителей.

Анатолий Маркевич, помощник Президента - инспектор по Брестской области:

Мы еще раз вместе с Министерством здравоохранения попытаемся найти алгоритм оказания помощи здесь, на месте, у нас в стране. И в случае необходимости, опять же, пропишем, что нужно сделать, если родители пожелают обратиться в другие инстанции за помощью. Я думаю, что безвыходных ситуаций не существует. Просто надо еще нам детализировать данную проблему и найти разумное решение.