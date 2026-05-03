В Витебской области вскрыли крупную махинацию в сфере АПК, которая по документам выглядела как масштабное обновление техники, а на деле оказалась банальным хищением бюджетных средств. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным «конструктором» аферы выступил 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий. Действовал он не один: в долю вошли трое подчиненных и коллеги из других агропромышленных организаций. По бумагам тракторы и комбайны проходили дорогостоящее обслуживание, а в реальности – к ним даже не прикасался ключ мастера.

Вадим Гердов, заместитель начальника УБЭП УВД Витебского облисполкома:

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины в сельскохозяйственном предприятии областного центра выявили факты незаконного расходования денежных средств. Установлено, что 45-летний руководитель, совместно с тремя подчиненными сотрудниками, при содействии должностных лиц иных агропромышленных организаций, вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ об оказании силами предприятия услуг по ремонту сельскохозяйственной техники, что повлекло излишнее расходование бюджетных денежных средств в размере 230 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.