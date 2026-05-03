Сколько домов в Минской области продали за 1 базовую в 2025 году? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая

О том, как масштабно проходит благоустройство в нашей стране, поговорили в программе «Сенат» на СТВ. Гостья – Наталья Якубицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики, председатель Минского областного Совета депутатов. Влада Родовская, СТВ:

Тема нашей встречи – благоустройство. Какие инициативы получат воплощение в этом году? Как проходит отбор и финансирование таких проектов?

Наталья Якубицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

В прошлом году в Минской области было реализовано семь гражданских инициатив. Объем финансирования составил 444 тысячи рублей. Но здесь необходимо отметить, что гражданские инициативы реализуются в основном за счет бюджета, за счет государства. Но обязательным должно быть и долевое участие граждан – это не менее 10 %. И мы видим, что у людей это вызывает очень большой интерес. Благодаря такой инициативе у нас появляются скверы, парки, очень много интересных и возможных идей.



Начиная с этого года, также в законодательстве появилась норма – местные органы власти могут увеличивать свою большую долю финансирования на реализацию инициатив. Мы увеличили бюджет до миллиона рублей и реализуем в 2026 году уже 14 гражданских инициатив. Они будут связаны с благоустройством парков, скверов, мест отдыха на водоемах.

Наталья Якубицкая:

Интересные инициативы были в 2025 году. Одна из них, которую реализовали жители агрогородка Березинское. Парк площадью 16 гектаров поделен на такие локации, как танцевальная площадка, спортивная площадка, детская площадка, а также исторический дуб желаний. Открою вам секрет. Итоги Года благоустройства были подведены Президиумом Совета Республики на выездном заседании именно в Заславле. 2027 год мы посвятим реализации таких проектов, как родники и криницы. Общаясь с людьми с возраста, мы слышим о том: места силы, веры людям хотелось бы восстанавливать. Все то, что они предлагают, действительно для них важно. Мы всегда это поддерживаем.

Влада Родовская:

На областном уровне актуален вопрос с пустующими домами. Как работа реализуется в этом плане? Наталья Якубицкая:

Работа с пустующими домами – это неотъемлемая часть работы органов местного управления и самоуправления. Депутатский корпус Минской области уделяет этой работе особое внимание. При задании 384 дома, которые нам необходимо было вовлечь в хозяйственный оборот в первом квартале, в Минской области вовлечено 420 домов. 300 домов мы снесли, а 120 домов было продано, причем 35 продано за одну базовую величину.