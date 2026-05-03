Авиация МЧС привлечена для тушения лесного пожара в Гродненской области

В нескольких десятках километров от Гродно вновь тушат крупный лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнем охвачено около 30 гектаров.

В районе Поречья много заболоченных и густых участков, куда тяжелая техника просто не может проехать. Ключевым инструментом сдерживания огня стала авиация. Вертолет Ми-8 авиации МЧС сейчас ведет аэрофотосъемку и разведку. Это необходимо, чтобы определить направление распространения огня, которое при нынешнем ветре может меняться каждую минуту.