Прямой эфир

Авиация МЧС привлечена для тушения лесного пожара в Гродненской области

03 мая 2026 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В нескольких десятках километров от Гродно вновь тушат крупный лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнем охвачено около 30 гектаров.

В районе Поречья много заболоченных и густых участков, куда тяжелая техника просто не может проехать. Ключевым инструментом сдерживания огня стала авиация. Вертолет Ми-8 авиации МЧС сейчас ведет аэрофотосъемку и разведку. Это необходимо, чтобы определить направление распространения огня, которое при нынешнем ветре может меняться каждую минуту.

Лесной пожар площадью 10 га ликвидировали в Гродненском районе.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Карелию связал прямой авиарейс
03 мая 2026 13:37

Беларусь и Карелию связал прямой авиарейс

Лесной пожар площадью 10 га ликвидировали в Гродненском районе
03 мая 2026 10:52

Лесной пожар площадью 10 га ликвидировали в Гродненском районе

Народный праздник в преддверии Юрьева дня отметили под Минском
03 мая 2026 08:43

Народный праздник в преддверии Юрьева дня отметили под Минском