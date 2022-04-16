Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации

Предком фотографии стала fashion-иллюстрация. В XVI веке художники рисовали придворные дам и кавалеров в модных нарядах, а позже на свет появилась книга с изображениями одежды и руководством по её пошиву, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мария Шопина, заведующая сектором отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Выставка «Fashion-иллюстрация» организована в рамках ежегодного выставочного проекта «Современность и история белорусской книжной графики». В этом году она посвящена такому жанру или виду актуального, востребованного искусства как fashion-иллюстрация.

Это искусство передачи модных идей и образов в визуальной форме. Модные рисунки также использовали в рекламе новых коллекций одежды и на страницах журналов. Одни художники делают скоростные зарисовки на модных показах, другие готовят иллюстрации для книг или онлайн-ресурсов.

Мария Шопина:

Экспозиция позволяет не только проследить развитие модных тенденций от древности до современности, но и познакомиться с таким художественным творческим процессом создания модных образов в определённых условиях у разных народов, у разных стран, в разные эпохи.

Выставка познакомит вас с людьми, которые оставили яркий след в истории моды. Вы увидите впечатляющие и чувственные акварели белорусского fashion-иллюстратора Вероники Талецкой, творчество студентов кафедры дизайна моды БГУ, а также коллекцию, созданную коллаборацией Ольги Дейко и белорусского художника Александра Некрашевича.

Мария Шопина:

Количество ретроспективных журналов XVIII, XIX, XX, XXI веков из фонда библиотеки. Листовая графика уникальная XVIII, XIX века. Кроме того, представлены предметы из частных коллекций Игоря Сурмачевского, реконструкция одежды Анны Юхновец.

К слову, fashion-иллюстрация востребована не только в дизайне одежды. Можно рисовать для брендов аксессуаров, парфюма и косметики. Мария Шопина:

Интересными такими моментами являются не всем знакомые факты из жизни художников – уроженцев Беларуси. Конечно, ярким пятном является творчество современных художников. Также одним из организаторов выставки стала Национальная палата моды: представлены работы друзей Белорусской палаты моды из разных регионов Беларуси