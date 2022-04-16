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Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации

16 апреля 2022 14:16
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Предком фотографии стала fashion-иллюстрация. В XVI веке художники рисовали придворные дам и кавалеров в модных нарядах, а позже на свет появилась книга с изображениями одежды и руководством по её пошиву, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации-1

Мария Шопина, заведующая сектором отдела галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:
Выставка «Fashion-иллюстрация» организована в рамках ежегодного выставочного проекта «Современность и история белорусской книжной графики». В этом году она посвящена такому жанру или виду актуального, востребованного искусства как fashion-иллюстрация.

Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации-4

Это искусство передачи модных идей и образов в визуальной форме. Модные рисунки также использовали в рекламе новых коллекций одежды и на страницах журналов. Одни художники делают скоростные зарисовки на модных показах, другие готовят иллюстрации для книг или онлайн-ресурсов.

Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации-7

Мария Шопина:
Экспозиция позволяет не только проследить развитие модных тенденций от древности до современности, но и познакомиться с таким художественным творческим процессом создания модных образов в определённых условиях у разных народов, у разных стран, в разные эпохи.

Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации-10

Выставка познакомит вас с людьми, которые оставили яркий след в истории моды. Вы увидите впечатляющие и чувственные акварели белорусского fashion-иллюстратора Вероники Талецкой, творчество студентов кафедры дизайна моды БГУ, а также коллекцию, созданную коллаборацией Ольги Дейко и белорусского художника Александра Некрашевича.

Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации-13

Мария Шопина:
Количество ретроспективных журналов XVIII, XIX, XX, XXI веков из фонда библиотеки. Листовая графика уникальная XVIII, XIX века. Кроме того, представлены предметы из частных коллекций Игоря Сурмачевского, реконструкция одежды Анны Юхновец.

Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации-16

К слову, fashion-иллюстрация востребована не только в дизайне одежды. Можно рисовать для брендов аксессуаров, парфюма и косметики.

Мария Шопина:
Интересными такими моментами являются не всем знакомые факты из жизни художников – уроженцев Беларуси. Конечно, ярким пятном является творчество современных художников. Также одним из организаторов выставки стала Национальная палата моды: представлены работы друзей Белорусской палаты моды из разных регионов Беларуси

Мировая мода в разные эпохи. В Минске можно посетить выставку fashion-иллюстрации-19

Отдельное направление – паттерны. Это отрисовка принтов и узоров, которые будут использоваться в новой линейке одежды. Настоящий модный художник объединяет в себе традиции и новаторство, оценить которые вы можете уже сегодня: время работы выставки соответствует режиму работы Национальной библиотеки. Вход по читательскому билету или билету социокультурного центра.

# Выставка # общество # Мария Шопина # Фотофакт

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