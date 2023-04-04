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В Беларуси могут сделать доступной кредитную историю граждан для торговых организаций

04 апреля 2023 11:13
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Новости Беларуси. Совершенствование законодательства в сфере кредитов обсуждают сегодня, 4 апреля, в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – доступность истории задолженностей граждан для торговых организаций, которые выдают рассрочки и займы. Пока полный доступ к рейтингу плательщиков имеет только Нацбанк нашей страны, суды и правоохранительные структуры.

В Беларуси могут сделать доступной кредитную историю граждан для торговых организаций-1

А вот остальным приходится отправлять запрос в финучреждения, чтобы понять финансовую надежность физлица. Перед государством стоит задача упростить эту процедуру, обеспечить кредиторов более крепкими юридическими гарантиями и защитить их от неблагонадежных клиентов. Ожидается, что это поможет уменьшить количество разбирательств и конфликтов, которые касаются отказа от погашения долгов и нарушений сроков выплат.

В Беларуси могут сделать доступной кредитную историю граждан для торговых организаций-4

Светлана Бартош, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное – должна быть история этого кредита: как мы возвращаем его, насколько мы своевременно это делаем, насколько мы владеем информацией по тем просроченным процентам, которые мы уплачиваем, в какую сумму это выражается. Есть у нас граждане разные, добросовестные. А есть те, которые наберут кредитов в одном направлении, рассрочек в другом направлении, а потом не могут платить.

В Беларуси могут сделать доступной кредитную историю граждан для торговых организаций-7

Виталий Васюков, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если на сегодня в кредитный регистр Национального банка попадали только те кредиты, которые представляли банки либо банковские финансово-кредитные организации, то теперь туда будут попадать еще и так называемые отсрочки-рассрочки, которые представляют торговые сети. Это тоже кредит.

Изменения в законодательство о кредитных историях планируют внести к концу осени 2023 года. А пока проект на этапе активного обсуждения.

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# Кредиты Беларуси # общество # Светлана Бартош # Виталий Васюков # Фотофакт

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