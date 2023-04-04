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Самолеты начнут регулярно летать в Минск из Архангельска в мае

04 апреля 2023 11:02
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Авиакомпания «Северсталь Авиа» 27 марта 2023 года снова начала осуществлять авиасообщение Череповец – Минск – Череповец.

Кроме того, с 3 мая планируется запуск нового направления авиаперевозок из Архангельска в Минск (с пересадкой в Череповце), сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск. Это направление перевозок предоставит возможность развивать туризм в двух регионах РФ. Теперь пассажиры будут иметь возможность пользоваться прямым рейсом в Республику Беларусь, а аэропорт Минск может стать туристическим хабом для дальнейших путешествий.

# Авиасообщение # общество

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