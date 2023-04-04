В Беларуси объявили конкурс на лучший символ Года мира и созидания. Как поучаствовать?

Новости Беларуси. Объявляется конкурс! Министерство культуры запустило творческое состязание на лучший символ Года мира и созидания. Поучаствовать могут все желающие: как белорусы, так и иностранцы, которые постоянно проживают в стране.

Условие лишь одно – работа должна быть выполнена участником самостоятельно. Тем, кто хочет присоединиться, нужно оформить заявку, а логотип и пояснительную записку к нему отправить в электронном виде. Материалы подаются в Министерство культуры на электронную почту с пометкой «На конкурс на лучший символ (логотип) «Год мира и созидания». Желающим проявить свои таланты необходимо отправить работу не позднее 20 апреля.