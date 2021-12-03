Наряженная ёлка и визит МОМ. Как проходит 26-й день ожидания на белорусско-польской границе?

Новости Беларуси. К ситуации на белорусско-польской границе. Пока политики из ЕС всячески отгораживаются от этих людей, белорусы продолжают помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

26-й день ожидания на белорусско-польской границе выдался морозным. И у нас появился приятный бонус – наряженная елка. Понятно, что большинство беженцев – мусульмане, они не очень понимают такой праздник, как Новый год. Тем не менее здесь работает много белорусских волонтеров, журналистов и прочих людей, для которых это хоть какое-то настроение.

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Совсем недавно отсюда уехала Международная организация по миграции в Беларуси. На этот визит журналисты и не питали особых иллюзий – так и получилось. Мы так и не поняли, зачем эта организация сюда приезжала, с какими целями, что она тут хотела посмотреть. Никто здесь этого не понял, и никаких комментариев журналисты не получили. Как говорит молодежь, наверное, они сюда приехали просто зачекиниться: «мы здесь были». И все.

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