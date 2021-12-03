Мининформ: сведение счетов с неугодными Западу СМИ подчёркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании

Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси считает введение санкций Запада в отношении отдельных представителей белорусских СМИ нарушением общепризнанных стандартов журналистики и укоренением цензуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заявлении ведомства по этому поводу подчеркивается, что подобное «сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений».