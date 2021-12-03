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Мининформ: сведение счетов с неугодными Западу СМИ подчёркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании

03 декабря 2021 11:29
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Новости Беларуси. Министерство информации Беларуси считает введение санкций Запада в отношении отдельных представителей белорусских СМИ нарушением общепризнанных стандартов журналистики и укоренением цензуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заявлении ведомства по этому поводу подчеркивается, что подобное «сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений».

Мининформ: сведение счетов с неугодными Западу СМИ подчёркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании-1

Екатерина Забенько, СТВ:
Напомним, 2 декабря Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций. Карательные меры применили и в отношении журналистов белорусских государственных СМИ.

# СМИ Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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