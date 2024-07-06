Теплее всего в Афинах. Прогноз погоды в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. В Беларуси возобновится теплая погода.

В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду с дождем. Воздух в Париже прогреется до 21 градуса тепла днем. Жителей Австрии новый день также встретит пусть и дождливо, но все-таки солнечно. При этом в Вене жара чуть спадет, до 26 градусов со знаком «плюс». В Риме будет исключительно солнечно. В столице сохранится 30-градусная отметка. В Мадриде ожидается преимущественно ясная погода. Температура повысится до +31 °С.

В Болгарии по-прежнему без погодных контрастов. В столице ясно и до 30 градусов жары. Солнечно будет и в турецкой столице. В Анкаре жаркая погода продолжится и достигнет 31 градуса в дневные часы. Бьют рекорды Афины! Там температура повысится до +34 °С.