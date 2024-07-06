В Беларуси возобновится тёплая погода

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

С начала недели тепло возобновится. Вновь похолодает лишь во вторник, 9 июля. Средняя температура составит в среднем +22...+24 °С в дневные часы. Общую картину дополнит также дождь, причем он будет отмечен как днем, так и в ночные часы. В среду и четверг до +26...+28 °С. Общая погодная картина будет преимущественно солнечной и без существенных осадков. Удивительно, но особенно жарко на неделе будет в Могилеве. Там столбик будет подниматься до 30-градусной отметки.

Прогноз погоды в Европе на неделю здесь.

Подробный прогноз по областям.