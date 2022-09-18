Народные приметы на вторую половину сентября: верные признаки погоды на осень и зиму

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 сентября. В народе этот день получил название Михайлово чудо, рассказали в программе «Плюс-минус». По приметам старались угадать, какими будут осень и зима. Тепло и солнечно на Михайлов день – осень задержится. На деревьях появилась изморозь – зиму снежную можно ждать. Если осиновый лист ложится изнанкой вверх, то зима будет теплой, а если наоборот – холодной.

20 сентября в народе называют Луков день. Если по небу быстро плывут черные тучи, скоро будет гроза, а если облака белые – ненастье следует ждать на следующий день. Если журавли летят в небе высоко и медленно, то осень будет холодной и длинной. Если к Луковому дню с вишни не осыпались листья, зима окажется теплой и влажной. По погоде 21 сентября наши предки судили, какой будет осень. Если тепло, то ближайшие месяцы будут ясными и погожими, а вот дождь предвещал ненастье. Если на закате или рассвете небо окрашено в красный цвет, то стоит ждать ветреную и дождливую погоду. Если птицы массово улетают в теплые края, то зима будет суровой и снежной. Много паутины – снег выпадет нескоро.