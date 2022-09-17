Выставка Белорусского союза женщин открылась в торговом центре «Столица»

Новости Беларуси. «Ее рук дело». В торговом центре «Столица» открылась выставка творческих работ представительниц Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Ее рук дело». В торговом центре «Столица» открылась выставка творческих работ представительниц Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный проект раскрывает талант и красоту души белорусок. Разные города, профессии и статусы, но объединяет их любовь к творчеству. 17 сентября презентация первой из череды экспозиций.
Свои работы представила Наталья Железовская, учитель Берестовицкой школы искусств. Ее картины выполнены в смешанной технике из акриловых красок и стекла.
Наталья Железовская, учитель художественных дисциплин филиала «Берестовицкая школа искусств» в агрогородке Пограничный:
Мне было интересно поработать со стеклом, потому что битое стекло, цельное стекло при соприкосновении красок и солнечного света играют, интересные эффекты создаются.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
Неспроста связали с праздником, Днем народного единства, мы сегодня именно и хотели открыть этот проект. Еще накануне, когда мы думали, как Белорусский союз женщин отметится в праздновании Дня народного единства, мы решили провести накануне 17-го неделю добрых дел, потому что ничто не объединяет так женщин, как добрые дела. Но потом решили, что нельзя же делать добрые дела только неделю, и родилась идея этого проекта.
Полюбоваться работами рукодельниц можно на протяжении года. Экспозиции будут меняться каждые 2-3 недели. Кульминацией проекта станет аукцион. Все вырученные средства передадут на благотворительность.