Активисты БРСМ встречают День народного единства в Хатыни

Новости Беларуси. День народного единства активисты БРСМ встречают в Хатыни. Более 200 человек вооружились инструментами, чтобы помочь в благоустройстве комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что предложение о создании на территории мемориала полноценного музея и объявления его строительства Всебелорусской молодежной стройкой прозвучало во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Теперь идею реализуют в рамках общественной инициативы «Сила в единстве».

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Это большая ответственность и честь для современной белорусской молодежи, работать в этом святом месте. Где когда-то, практически 80 лет назад, наш народ, как и скульптура непокоренному, проявил стойкость и мужество и, конечно, пал от рук карателей.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодня, в День народного единства, мы должны помнить не только тех жертв, которые пали, которые были умучены. Но и тех палачей из разных стран. И сегодня мы вспоминаем и тех людей, которые мучили Западную Беларусь в польской оккупации. Мы вспоминаем те так называемые цивилизованные страны, которые издевались над нашим народом, которые пришли сюда, убивали, жгли, мучили, которые несли сюда свет европейской демократии, сжигая дома, сжигая людей вместе с детьми.