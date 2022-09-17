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Активисты БРСМ встречают День народного единства в Хатыни

17 сентября 2022 19:51
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Новости Беларуси. День народного единства активисты БРСМ встречают в Хатыни. Более 200 человек вооружились инструментами, чтобы помочь в благоустройстве комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты БРСМ встречают День народного единства в Хатыни-1

Напомним, что предложение о создании на территории мемориала полноценного музея и объявления его строительства Всебелорусской молодежной стройкой прозвучало во время Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Теперь идею реализуют в рамках общественной инициативы «Сила в единстве».

Активисты БРСМ встречают День народного единства в Хатыни-4

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Это большая ответственность и честь для современной белорусской молодежи, работать в этом святом месте. Где когда-то, практически 80 лет назад, наш народ, как и скульптура непокоренному, проявил стойкость и мужество и, конечно, пал от рук карателей.

Активисты БРСМ встречают День народного единства в Хатыни-7

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Сегодня, в День народного единства, мы должны помнить не только тех жертв, которые пали, которые были умучены. Но и тех палачей из разных стран. И сегодня мы вспоминаем и тех людей, которые мучили Западную Беларусь в польской оккупации. Мы вспоминаем те так называемые цивилизованные страны, которые издевались над нашим народом, которые пришли сюда, убивали, жгли, мучили, которые несли сюда свет европейской демократии, сжигая дома, сжигая людей вместе с детьми.

Активисты БРСМ встречают День народного единства в Хатыни-10

Мемориальный комплекс «Хатынь» и трагичная история, с ним связанная, привлекает сюда людей со всего мира.

# День народного единства # общество # Александр Лукашенко # Александр Лукьянов # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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