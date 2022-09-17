Самая популярная кавер-группа и оперная дива. Звёзды белорусской эстрады спели в Столине

Новости Беларуси. Во второй раз наш телеканал подготовил яркий гала-концерт ко Дню народного единства. В 2022 году местом его проведения выбрали самый большой район в Беларуси – Столинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эмоциональный градус здесь уже повышается, несмотря на то, что температура воздуха как раз таки понижается. Собралось большое количество людей, что очень приятно, много молодых семей с детьми, дети разного возраста. Сцена, которая привлекала внимание горожан на протяжении нескольких дней, сейчас ожила. Килограммы звукового оборудования, светодиодное шоу – все это привлекает и радует. И в это было вложено очень много сил организаторов. В такие моменты радости ты чувствуешь, что люди по-настоящему едины. Состав концерта СТВ действительно звездный, начиная от оперной дивы с ярким тембром Анастасии Москвиной, заканчивая самой популярной кавер-группой Беларуси Cosa Nostra. Мы пообщались накануне концерта с организаторами и артистами, чтобы узнать, какую идею они вкладывали в это шоу, что хотели привезти для столинчан.

Валерий Скорожонок, заслуженный артист Беларуси:

Я в этом городе уже третий раз. Здесь очень благодарная публика, благодарные люди. Я с огромным удовольствием сюда приехал, именно на этот праздник, потому что новый праздник, это раз, во-вторых, действительно надо единиться нам. Времена непростые наступили, поэтому надо тесно друг за друга держаться.

Ирина Передня, директор дирекции специальных проектов СТВ:

Одна из традиций для «Столичного телевидения» – в этот день везти праздник в регионы. В этом году мы выбрали Столин, самый юг Беларуси. Хотим показать и подчеркнуть, что это знаковая дата для всей страны.