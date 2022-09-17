В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю

Дожди и сильный ветер придут в нашу страну к концу рабочих будней. Температурный фон начнет постепенно приближаться к тем значениям, которые характерны для второй декады сентября, рассказали в программе «Плюс-минус».

В воскресенье, 18 сентября, температура воздуха ночью составит +4…+10 °C. Дневные максимумы окажутся в пределах +11…+17 °C. В понедельник, 19 сентября, пройдут дожди. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+12 °C. Днем не превысит +8…+14 °C.