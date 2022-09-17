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В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю

17 сентября 2022 13:42
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Дожди и сильный ветер придут в нашу страну к концу рабочих будней. Температурный фон начнет постепенно приближаться к тем значениям, которые характерны для второй декады сентября, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В воскресенье, 18 сентября, температура воздуха ночью составит +4…+10 °C. Дневные максимумы окажутся в пределах +11…+17 °C. В понедельник, 19 сентября, пройдут дожди. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+12 °C. Днем не превысит +8…+14 °C.  

В Москве +18°C, в Анкаре +35°C. О погоде в Европе на неделю с 19 по 25 сентября читайте здесь.

В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю-1

Во вторник, 20 сентября, также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью ожидается +4…+10 °C. Днем будет +9…+15 °C. В среду, 21 сентября, также не обойдется без дождей. Температура воздуха ночью составит +3…+10 °C. Днем будет +8…+15 °C.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю-4

В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю-6

В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю-8

В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю-10

В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю-12

В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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