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Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября

07 октября 2023 15:45
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Ветреные и холодные – так можно описать предстоящие октябрьские будни. Страну окутают суровые ночные заморозки до -3 °C. Не исключено, что пройдет первый мокрый снег, рассказали в программе «Плюс-минус». 

Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября-1

В начале недели днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +1...+5 °C. Днем +4...+11 °C. В середине недели также будет дождливо. Температура воздуха ночью составит +1...+8 °C. Днем +5...+12 °C. 

В Москве +5°C, в Париже +24°C. О погоде в Европе на неделю с 9 по 15 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября-4

Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября-6

Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября-8

Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября-10

Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября-12

Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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