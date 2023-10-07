Возможны заморозки и даже первый снег! Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю октября

Ветреные и холодные – так можно описать предстоящие октябрьские будни. Страну окутают суровые ночные заморозки до -3 °C. Не исключено, что пройдет первый мокрый снег, рассказали в программе « Плюс-минус ».

В начале недели днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +1...+5 °C. Днем +4...+11 °C. В середине недели также будет дождливо. Температура воздуха ночью составит +1...+8 °C. Днем +5...+12 °C.

В Москве +5°C, в Париже +24°C. О погоде в Европе на неделю с 9 по 15 октября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.