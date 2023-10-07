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«Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры». Сезон сельхозярмарок выходного дня продолжается в Минске

07 октября 2023 15:32
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Новости Беларуси. Широкий ассортимент, приветливые продавцы и развлекательная программа. В Минске продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры». Сезон сельхозярмарок выходного дня продолжается в Минске-1

Самая крупная из них расположилась у «Чижовка-Арены». Там продукцию представили около 400 продавцов. Они предлагают мясную, молочную продукцию, овощи, сладости и другие яства. Присоединяются к ярмарке и ремесленники. У них можно приобрести текстильную продукцию, предметы гардероба, сувениры и многое другое.

«Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры». Сезон сельхозярмарок выходного дня продолжается в Минске-4

Ярмарка очень хорошая. Прихожу сюда каждый год. Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры. Что касается цен, цветная капуста, по сравнению с прошлым годом, цена не изменилась, а цена орехов даже уменьшилась.

«Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры». Сезон сельхозярмарок выходного дня продолжается в Минске-7

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Насчитывается более 300 субъектов, включая и крестьянско-фермерские хозяйства, и физические лица, и, конечно же, предприятия. Из регионов у нас представлено более 50-ти субъектов. Это в основном мясная, рыбная продукция, ну и, естественно, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Традиционно на осенних ярмарках можно встретить волонтеров БРСМ. Они оказывают помощь ветеранам и инвалидам с доставкой продуктов домой. Как правило, это студенты высших учебных заведений, которые в свой выходной не против быть полезными людям.

«Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры». Сезон сельхозярмарок выходного дня продолжается в Минске-10

Александра Боженова, заведующая отделом информационно-идеологической и организационно-кадровой работы Минского городского комитета БРСМ:
Сегодня обратились уже более 20 пожилых граждан за помощью. Мы принимали заявки от них, помогали им с доставкой купленной продукции. После чего продукты были развезены по домам.

«Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры». Сезон сельхозярмарок выходного дня продолжается в Минске-13

Осенние ярмарки по выходным работают в каждом районе столицы. Где именно – можно узнать на сайте Мингорисполома. В следующую субботу и воскресенье бойкая торговля развернется у Дворца спорта. Там состоится «Мінскі кірмаш».

# Ярмарки в Минске # общество # Елена Нагорная # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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