«Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры». Сезон сельхозярмарок выходного дня продолжается в Минске

Самая крупная из них расположилась у «Чижовка-Арены». Там продукцию представили около 400 продавцов. Они предлагают мясную, молочную продукцию, овощи, сладости и другие яства. Присоединяются к ярмарке и ремесленники. У них можно приобрести текстильную продукцию, предметы гардероба, сувениры и многое другое.

Ярмарка очень хорошая. Прихожу сюда каждый год. Купила цветную капусту, грецкие орехи, помидоры. Что касается цен, цветная капуста, по сравнению с прошлым годом, цена не изменилась, а цена орехов даже уменьшилась.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Насчитывается более 300 субъектов, включая и крестьянско-фермерские хозяйства, и физические лица, и, конечно же, предприятия. Из регионов у нас представлено более 50-ти субъектов. Это в основном мясная, рыбная продукция, ну и, естественно, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Традиционно на осенних ярмарках можно встретить волонтеров БРСМ. Они оказывают помощь ветеранам и инвалидам с доставкой продуктов домой. Как правило, это студенты высших учебных заведений, которые в свой выходной не против быть полезными людям.