Первое в Беларуси женское реалити-шоу «Есть девчонка одна». 1 серия. За приз поборются воспитатели детского сада

«Есть девчонка одна» – первое женское реалити-шоу на белорусском телевидении. Проект создавался по инициативе Белорусского союза женщин совместно с ЗАО «Столичное телевидение». Его цель – обратить внимание на статус и роль женщины в современном обществе, а также популяризировать среди молодежи рабочие профессии.

Уникальность проекта заключается в том, что телезритель увидит в кадре не идеальную женщину, образ которой навязывают соцсети и индустрия моды, а обычную «земную» белоруску. Трудолюбивая, амбициозная, хозяйственная, нежная, смелая – через призму испытаний, с которыми столкнутся участницы, раскроется их внутренний мир и по-настоящему широкая белорусская душа. Они шагнули за пределы своего привычного уклада и на всю страну заявят о себе.

Главными героинями реалити-шоу стали представительницы пяти «народных» профессий – воспитатели, социальные работники, операторы машинного доения, средний медицинский персонал и повара. Женщины продемонстрировали свои профессиональные навыки, показали свою эрудированность, хозяйственность, умение работать в команде и готовность преодолевать свои страхи. По итогу сезона определились пять полуфиналисток, которые и поборются за главный приз на большой сцене в финале реалити-шоу.