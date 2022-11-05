Леонид Заяц: за сельским хозяйством будущее. Если человек накормлен, он спокоен. Это успех любого государства

Новости Беларуси. На выставке в Шанхае широко представлены крупные белорусские молокоперерабатывающие заводы. На стендах сыры, масло, сухое молоко в мелкой фасовке – те товары, поставки которых планируется увеличивать. На это рассчитывают сельхозпроизводители, которые постоянно наращивают объемы производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому способствует модернизация отрасли.

5 ноября в Светлогорском районе открылся новый молочно-товарный комплекс. Он рассчитан на 600 голов дойного стада. Объект возводили чуть больше года. Комплекс оснащен современным оборудованием. Здесь есть все необходимое, как для животных, так и для животноводов. Хозяйство теперь сможет организовать замкнутый цикл производства. Планируется производить до 6 000 тонн молока в год. Кроме того, новый комплекс – это дополнительные рабочие места с высоким уровнем зарплаты.

Евгений Петрашин, директор хозяйства «Дубрава-агро»:

Специалисты уже набраны, а вот по рабочей массовой профессии на 50 % мы укомплектованы. Но сейчас поступают предложения из других регионов. 10 домиков у нас усадебного типа именно под новых работников строится.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Агропромышленный комплекс прирос новейшими технологиями, именно производствами промышленного типа. Там, где будет производиться молоко для последующей загрузки наших молочных предприятий, с целью выработки продуктов питания, с последующей реализацией на внутренних рынках и на рынках соседних стран. За сельским хозяйством будущее. И безопасность страны во многом зависит от безопасности продовольствия. Если наш человек накормлен, он спокоен. Это успех любого государства.