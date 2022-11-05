«Повысить уровень физподготовки». Гродненский гарнизон обеспечили новым спортзалом

Новости Беларуси. Новый спортивный зал открыли в 6-й гвардейской механизированной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый спортивный зал открыли в 6-й гвардейской механизированной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он строился по государственной инвестиционной программе больше года. Зал позволяет принимать чемпионат Вооруженных Сил по мини-футболу. Здесь будут проводить занятия и спортивные мероприятия всего гродненского гарнизона, частей Западного оперативного командования.
Дмитрий Хохряков, начальник физической подготовки и спорта Западного оперативного командования:
Учитывая, что спортивного зала такого не было в Гродно, позволит намного повысить уровень физической подготовленности военнослужащих. При неблагоприятных погодных условиях, если раньше нам приходилось заниматься на улице, сейчас мы будем заниматься непосредственно в зале, что позволит насытить плотность занятий и качество этих занятий. Также будут проводиться занятия по физической подготовке с курсантами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
В открытии спортзала принял участие также министр обороны. Кроме того, Виктор Хренин проконтролировал, как велось наведение понтонной переправы через Неман под Гродно. Именно по ней можно перебраться с одного берега на другой. Работа проходила в непростых условиях: на этом участке реки очень сильное течение, поэтому пришлось принять нестандартные решения.