«Повысить уровень физподготовки». Гродненский гарнизон обеспечили новым спортзалом

Новости Беларуси. Новый спортивный зал открыли в 6-й гвардейской механизированной бригаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он строился по государственной инвестиционной программе больше года. Зал позволяет принимать чемпионат Вооруженных Сил по мини-футболу. Здесь будут проводить занятия и спортивные мероприятия всего гродненского гарнизона, частей Западного оперативного командования.

Дмитрий Хохряков, начальник физической подготовки и спорта Западного оперативного командования:

Учитывая, что спортивного зала такого не было в Гродно, позволит намного повысить уровень физической подготовленности военнослужащих. При неблагоприятных погодных условиях, если раньше нам приходилось заниматься на улице, сейчас мы будем заниматься непосредственно в зале, что позволит насытить плотность занятий и качество этих занятий. Также будут проводиться занятия по физической подготовке с курсантами Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.