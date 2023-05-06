Народные приметы на 8-12 мая. Наблюдаем за природой и узнаём о погоде на лето

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 8 мая церковь чтит память апостола и евангелиста Марка. В народном календаре день носит название Марк Ключник, рассказали в программе « Плюс-минус ». Недолгие холодные дожди означают, что меда в этом году будет мало. Ясная погода – к хорошему урожаю яровых и жаркому лету.

Если 9 мая небо чистое, а день солнечный, то урожай овощей будет щедрым. Резкое похолодание со снегом – к хорошему сбору гречки и обилию травы, а также к теплой осени.

В народе 10 мая – день Семена Ранопашца. Если облака плывут быстро, следует ждать затяжной непогоды. Ясный восход солнца – к ветреному лету. Утром трава сухая – к ночи пойдет дождь. Вечером туман – в ближайшие дни будет тепло и ясно.

11 мая – Максимов день. Наши предки заметили: если ночью на небе много ярких звезд – предстоит урожайный год. Ясный восход солнца знаменует солнечное и жаркое лето. Южный ветер в этот день говорит о том, что летом будет много гроз.