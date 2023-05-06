Участвует тысяча человек – на «Забег отважных» в Минске пришли даже 4-летние белорусы

Новости Беларуси. Приключенческая гонка накануне 9 Мая прошла в Минске. «Забег отважных» из года в год только набирает популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приключенческая гонка накануне 9 Мая прошла в Минске. «Забег отважных» из года в год только набирает популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самым маленьким участникам всего около четырех лет. Для них подготовили дистанцию длиной в 400 метров. А вот взрослым пришлось преодолеть на два километра больше. И путь предстоял нелегкий. Чтобы финишировать, нужно было преодолеть почти два десятка препятствий: лабиринты, барьеры, колючую проволоку и водные преграды.
Я в предвкушении, если честно, даже не знаю, как это описать, потому что действительно очень сильно волнуюсь. Зажигалка такая отличная.
Чувствую радость, прилив адреналина, потому что водичка в этом году была прохладная достаточно, точно взбодрила.
Каждый участник, бросивший вызов, молодец. Он получил невероятные эмоции, медали на финише, а также самое главное, что все довольны и с нетерпением ждут следующих стартов.
В 2023 году гонка собрала тысячу участников. Всех их ждали не только яркие впечатления и памятная медаль. Каждый смог проявить выносливость и стать чуточку сильнее на пути к достижению целей.