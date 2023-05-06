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Участвует тысяча человек – на «Забег отважных» в Минске пришли даже 4-летние белорусы

06 мая 2023 14:09
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Новости Беларуси. Приключенческая гонка накануне 9 Мая прошла в Минске. «Забег отважных» из года в год только набирает популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Участвует тысяча человек – на «Забег отважных» в Минске пришли даже 4-летние белорусы-1

Самым маленьким участникам всего около четырех лет. Для них подготовили дистанцию длиной в 400 метров. А вот взрослым пришлось преодолеть на два километра больше. И путь предстоял нелегкий. Чтобы финишировать, нужно было преодолеть почти два десятка препятствий: лабиринты, барьеры, колючую проволоку и водные преграды. 

Участвует тысяча человек – на «Забег отважных» в Минске пришли даже 4-летние белорусы-4

Я в предвкушении, если честно, даже не знаю, как это описать, потому что действительно очень сильно волнуюсь. Зажигалка такая отличная. 

Участвует тысяча человек – на «Забег отважных» в Минске пришли даже 4-летние белорусы-7

Чувствую радость, прилив адреналина, потому что водичка в этом году была прохладная достаточно, точно взбодрила. 

Участвует тысяча человек – на «Забег отважных» в Минске пришли даже 4-летние белорусы-10

Каждый участник, бросивший вызов, молодец. Он получил невероятные эмоции, медали на финише, а также самое главное, что все довольны и с нетерпением ждут следующих стартов. 

Участвует тысяча человек – на «Забег отважных» в Минске пришли даже 4-летние белорусы-13

В 2023 году гонка собрала тысячу участников. Всех их ждали не только яркие впечатления и памятная медаль. Каждый смог проявить выносливость и стать чуточку сильнее на пути к достижению целей. 

# Спортивные соревнования # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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