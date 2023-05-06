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Более 90% белорусов гордятся тем, что живут в одной из стран, одержавших Победу в ВОВ

06 мая 2023 14:07
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Новости Беларуси. С тем, что важнейшим событием в нашей истории является Великая Отечественная война, согласно преимущественное большинство белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Институт социологии Национальной академии наук продолжает знакомить с исследованием общественного мнения, проведенного в канун 9 Мая.  

Более 90% белорусов гордятся тем, что живут в одной из стран, одержавших Победу в ВОВ-1

По телефону опросили более 900 жителей всех регионов и Минска. Так, на вопрос «Согласны ли вы с тем, что одним из самых важных событий в истории нашей страны является Великая Отечественная война?» утвердительно ответили более 90 % респондентов. Еще больше белорусов гордятся тем, что живут в одной из стран, одержавших Победу.  

Что белорусы думают о празднике 9 Мая? Институт социологии НАН провел опрос жителей страны. Подробности.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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