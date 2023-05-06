От минуса и мокрого снега до +21°C. Чем удивит погода белорусов во вторую неделю мая?

В начале рабочих будней возможны небольшие кратковременные дожди и мокрый снег. Градус тепла все еще не повысится, рассказали в программе «Плюс-минус». Ночью по-прежнему ожидаются заморозки от 0 до -5 °C, местами +1...+5 °C.

Днем температура воздуха будет колебаться от +5 °C по северо-востоку до +14 °C по юго-западу. В середине недели погодный расклад обещает быть более благоприятным. Днем осадков не ожидается. Ночью все еще сохранятся заморозки 0...-5 °C, местами +1...+5 °C. Днем воздух прогреется до +10...+17 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.