Народная зарядка с Анастасией Мирончик-Ивановой собрала 200 человек в Слуцке

Новости Беларуси. Более 200 человек собрала народная зарядка на городском стадионе Слуцка. Ее провела белорусская легкоатлетка, бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Мирончик-Иванова, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спортивное мероприятие объединило людей разных возрастов и профессий. Это школьники, учащиеся колледжей и лицеев, Минского областного кадетского училища, а также подопечные территориального центра соцобслуживания населения. Несмотря на прохладную погоду, участникам зарядки мерзнуть не пришлось – спортсменка провела мини-тренировку, основой которой стали двигательные кардиоупражнения под музыку.

Дарья Ясикова, кадет Минского областного кадетского училища:

Я очень рада, что побывала на данном мероприятии. Здесь очень весело. Новые упражнения я увидела для себя. Я запомнила их и буду показывать их детям в училище.

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:

Я очень счастлива проводить время в родном городе. Ребята заряжены очень энергично, позитивно, по-спортивному. Погода не мешает нам абсолютно, потому что в спорте погода не влияет на тренировки. И это еще лучше, потому что мы свежим воздухом дышим, кислородом насыщаются наши мышцы, сердце, наши органы. Поэтому это очень важно. И плюс еще идет омоложение. Особенно люди пожилого возраста это поймут.

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Замечательное начало дня, замечательное начало рабочей недели. И если каждый из присутствующих возьмет в свой рабочий график хотя бы часть тех упражнений, которые продемонстрировала наш замечательный чемпион Европы и мира, думаю, что пребудет и энергии, и вдохновения, и здоровья.