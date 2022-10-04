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Председатель ГПК: «Таких провокаций мы не видели. Оскорбляют наши государственные символы»

04 октября 2022 17:04
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Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва возводит военные городки в 20 километрах от нашей границы и, невзирая на свой небогатый бюджет, вкладывает деньги в оборонку США, закупая «Хаймарсы». Украина у наших границ держит 11-тысячную группировку, постоянно проводит различные виды технологических разведок, а беспилотники нарушают воздушное пространство. Мы тоже отвечаем. Усиленным несением службы.

Председатель ГПК: «Таких провокаций мы не видели. Оскорбляют наши государственные символы»-1

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Если даже взять границу года 3-4 назад, таких провокаций мы не видели. Конечно, оскорбляют наши государственные символы, уничтожают пограничные структуры, особенно в украинском направлении. Мы не поддаемся на провокации, мы люди выдержанные. Не привыкание, но навыки и умения, их совершенствование есть. Для этого и существуем.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Александр Лукашенко # Фотофакт

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