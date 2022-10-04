Председатель ГПК: «Таких провокаций мы не видели. Оскорбляют наши государственные символы»

Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва возводит военные городки в 20 километрах от нашей границы и, невзирая на свой небогатый бюджет, вкладывает деньги в оборонку США, закупая «Хаймарсы». Украина у наших границ держит 11-тысячную группировку, постоянно проводит различные виды технологических разведок, а беспилотники нарушают воздушное пространство. Мы тоже отвечаем. Усиленным несением службы.