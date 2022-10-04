«К войне готовимся, потому что всякое может быть». Лукашенко объяснил, зачем мобилизовались военкоматы

Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высказался Президент о мобилизации по-белорусски. Это когда, учитывая опыт России, мобилизовали к четкой работе военкоматы страны.
Лукашенко: каждый, кто может держать оружие в руках, должен уметь им пользоваться. Это касается и женщин, и мужиков. Подробнее.
Поэтому повестки могут приходить. Не для мобилизации, но для проверки тех, кто в списках. И того, что они умеют. По-другому же профессию «Родину защищать» не осилишь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Если бы в 2020 году здесь не выстояли, под Смоленском стояли бы другие Вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы, люди в погонах, ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться, как говорил создатель первого нашего государства. И не надо обращать внимания, что на нас скажут. Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов. Проверяли и будем проверять, но это не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если, не дай бог что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом, свою землю.
Новая военная доктрина, защита государства в условиях прокси-войн, даже банальное планомерное перевооружение. Что называется, из информационной повестки белорусская армия точно не уйдет, как и со своих позиций. Но именно своя боеспособная армия – это залог мира на нашей земле.
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