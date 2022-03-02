Нарисовал врача с подписью «Спасибо». История мальчика-беженца из Украины, который попал в Беларуси в больницу

Новости Беларуси. В гуманитарных целях наши границы открыты всегда. 2 марта в Гомельском районе принимают женщин и детей из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они приехали из Черниговской области. Две мамы с детьми взяли с собой только самое необходимое. Вещи умещаются в детской коляске. Их разместили в одном из местных санаториев.

16 украинцев, половина из которых дети, сегодня обратились к белорусским пограничникам с просьбой о защите. Жители села Деревины Черниговской области рассказали, что в их домах находиться небезопасно, добраться до крупных райцентров не получается. Не хватает лекарств и продуктов. Белорусская сторона всех пустила на нашу территорию. Одной семье удалось связаться с родственниками, у которых смогут остановиться. А двум матерям и шестерым детям местная власть выделила место в санатории Гомельского района.

Анна Корольчук, корреспондент: Прибывших размещают вот в таких условиях, здесь есть все необходимое – детские кроватки, чистая постель, полотенца. Прямо в соседней комнате сотрудники Красного Креста раздают гигиенические наборы, по информации, в этом же корпусе готовы принять еще 60 человек.

«Здесь есть все необходимое». Женщин с детьми из Украины приняли в Беларуси. Их разместили в санатории.

После дороги первым делом всех накормили горячим обедом. Украинцы и дальше будут питаться в столовой, продукты для которой предоставит Красный Крест.

Нас, Виолетта вот, я, Ваня, Каролина, мама и папа на работе. Нас шестеро.

Пока взрослые решают бытовые вопросы, с детьми занимаются психологи МЧС – малышам раздали книжки и раскраски. От комментариев журналистам женщины воздержались из соображений личной безопасности. В Украине остаются их мужья, а в обществе есть радикально настроенные группы. Рассказывают, что в приграничной зоне достаточно людей, которые ищут убежища, но из-за страха и нападков мародеров не решаются обратиться к белорусам. Мамы с детьми до границы добирались пешком и в обход. При этом статуса беженцев украинки пока не запрашивают.

Помощник Президента о беженцах из Украины: они будут тут находиться столько, сколько нужно. Всех примем, всех накормим. Читайте здесь.

О том, что Беларусь в беде не бросит, доказывает и вчерашняя история. Семилетний мальчик Владислав из Украины, которого по просьбе родителей доставили в Гомельскую инфекционную больницу, сегодня выписался. Маленькому пациенту оказали всю нужную медицинскую помощь. При поступлении его состояние оценивалось как тяжелое.