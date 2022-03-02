Правильная фамилия Веры – Хорунжая, в 32-м её обменяли на польского ксёндза. Какой была жизнь известной подпольщицы?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Хоружей находится сразу в двух районах Минска – Советском и Центральном. Протяженность ее небольшая – около 2,5 километра, от площади Якуба Коласа до Старовиленского тракта. Самая большая достопримечательность, которая находится на этой улице – это, конечно же, Комаровский рынок. А названа она в честь Героя Советского Союза Веры Хоружей.

Правильная фамилия Веры Захаровны – Хорунжая. Она родилась 27 сентября 1903 года в Бобруйске в семье служащего. Однако из родного города семья Хорунжих была вынуждена переехать в Мозырь, где Вера закончила гимназию.

Вся сознательная жизнь девушки прошла в революционной борьбе. Она ушла на фронт в 16. Участница Гражданской войны. После революции служила в Красной армии, участвовала в боях с отрядами вооруженного сопротивления советской власти в Беларуси. После гражданской войны работала в Мозырском, а затем в Бобруйском райкомах комсомола.

В 1924 году Хоружую направляют на оккупированную Польшей территорию Западной Беларуси для подпольной борьбы. Через год ее арестовывает польская жандармерия. Суд приговаривает Веру к 6 годам заключения, затем срок увеличили до 8 лет. В тюрьме Хоружая пишет письма, изданные в 1931-м в СССР отдельной книгой «Письма на волю».

В сентябре 1932-го Советский Союз обменивает Хоружую на польского ксендза, и она возвращается на родину, где продолжает заниматься партийной работой. А 10 августа 1937-го Хоружую арестовывают органы НКВД. Обвинения для того времени стандартные – шпионаж и провокаторская деятельность. На суде в августе 1939-го Веру оправдали и освободили из-под стражи уже через 5 дней. Когда появлялся его Ил-2, наступала беда. Почему летчики в Великую Отечественную хотели служить у Леонида Беды? Читайте здесь.

В октябре 1939 года Хоружая возвращается на белорусскую землю. К этому времени Красная Армия уже освободила западные районы Беларуси. Она живет сначала в Телеханах, потом переезжает в Пинск. С первых же дней Великой Отечественной, отправив близких в эвакуацию, сражалась в партизанском отряде Василия Коржа. В августе 1942-го Веру Хоружую во главе группы подпольщиков перебросили через линию фронта в Витебск.

Ее группа организовывала диверсии на железной дороге, предприятиях, передавала командованию Красной Армии ценные сведения о противнике. 13 ноября 1942 года Вера Хоружая была схвачена нацистами. Ее настоящее имя выдала одна из арестованных. После этого подпольщиков перевели в тюрьму для особо опасных преступников. Утром 6 декабря измученную, изувеченную, но несломленную Веру Хоружую казнили во дворе спецтюрьмы вместе с другими арестованными.