Напрямую поставляем молоко и мясо в Китай! В каких странах едят белорусские продукты?
Продукты, сделанные в Беларуси, знают как минимум в 100 странах – такова география поставок. Сегодня мы одни из основных экспортеров продовольствия в мире. В прошлом году по внешним продажам аграрии вышли на рекорд – это свыше восьми миллиардов долларов.
Подробности нам расскажет Ксения Георгиевна Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Екатерина Забенько, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:
Такой сильный ветер доносит до нас запах шашлыка с ярмарки у Дворца спорта. Обратите внимание, сегодня столько гуляющих по городу. Каждый может позволить себе что-то приобрести на ярмарке, на фуд-кортах, зайти в ресторан, купить продукты домой к праздничному столу. И я думаю, что все это благодаря продовольственной безопасности, которая успешно обеспечивается в нашей стране.
Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Действительно, Республика Беларусь себя обеспечивает в полном объеме основными группами продовольственных товаров. Это и мясо-молочная группа товаров, картофель, овощи, масла растительные, яйцо. За счет собственного производства мы обеспечиваем внутренний рынок. И есть достаточные ресурсы для поставок на экспорт этих видов товаров.
Екатерина Забенько:
Как вы думаете, в каком количестве стран на сегодня на праздничном столе могут оказаться белорусские продукты?
Ксения Мелешко:
Недавно прошел Форум регионов Беларуси и России. И, конечно, наша продукция доказала свою популярность. В 72 регионах Российской Федерации она представлена. Кроме того, в более 100 стран мира она экспортируется. Это и Российская Федерация, другие страны СНГ, азиатский рынок, Африка.
Екатерина Забенько:
Продолжаем завоевывать новые рынки. Кто следующий?
Ксения Мелешко:
Конечно, мы работаем и на традиционных рынках сбыта. И будем продолжать работать. Но, конечно, это азиатское направление – перспективное направление. Страны Африки, которые тоже (отдельные страны) не менее платежеспособные в сравнении со странами азиатского региона.
Екатерина Забенько:
Как вы думаете, какие продукты, может быть, больше полюбились потребителям за границей, потому что участники Форума регионов рассказывали нам, что в пятизвездочном отеле с утра подают белорусские йогурты. Это удивительно и очень приятно.
Ксения Мелешко:
Наша продукция действительно качественная, она популярна везде. Это и молочная продукция, и масла, и сыры, и цельномолочная продукция. Из мясной продукции это колбасные изделия, мясные консервы. Вся наша продукция качественная и вкусная.
Екатерина Забенько:
Конечно, в праздник не хочется говорить, тем не менее я думаю, что сегодня можно отметить, что санкционную политику мы все-таки побеждаем.
Ксения Мелешко:
Действительно, экспорт нашего продовольствия растет. И если были некоторые проблемные вопросы, связанные с логистикой в прошлом году, то они решены. Сейчас мы используем логистическую инфраструктуру портов Санкт-Петербурга, Владивостока. И наша продукция экспортируется на рынки третьих стран через инфраструктуру этих портовых городов. Кроме того, запущен «Евразийский Агроэкспресс», который позволяет осуществлять отгрузки мясной и молочной продукции железнодорожным транспортом в Китай.
Екатерина Забенько:
Мы говорили уже о Форуме регионов. Масштабное событие, где было заключено рекордное количество контрактов. Тем не менее «Белагро» остается нашим главным белорусским брендом, где представлено абсолютно все: от продуктов до крупной сельскохозяйственной техники. Каковы результаты, как вы оцениваете в этом году?
Ксения Мелешко:
Действительно, «Белагро» – это наша визитная карточка. Там представлены основные группы пищевой продукции, сельскохозяйственная техника, оборудование. И в этом году выставка показала рекордное посещение жителями нашей страны. Кроме того, 37 регионов Российской Федерации посетило нашу выставку. Кроме России, это и Сирия, и Монголия, ЮАР, другие страны. Заключены контракты с Кенией на поставку молочной продукции, с Кубой. По итогам выставки также заключаются контракты на отгрузку продовольствия.
Екатерина Забенько:
Я думаю, что огромные перспективы еще у этого форума. Он вырастет в своих масштабах в будущем, потому что пользуется огромной популярностью.
Ксения Мелешко:
Конечно, мы продлили этот форум и включили выходные дни. Мы это сделали для наших жителей, чтобы у них было больше возможностей ознакомиться с развитием агропромышленного комплекса нашей страны. Добавили в программу спортивно-развлекательные мероприятия. Это, конечно, дало свой результат. Наша выставка пользовалась заслуженным успехом.