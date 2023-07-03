Напрямую поставляем молоко и мясо в Китай! В каких странах едят белорусские продукты?

Продукты, сделанные в Беларуси, знают как минимум в 100 странах – такова география поставок. Сегодня мы одни из основных экспортеров продовольствия в мире. В прошлом году по внешним продажам аграрии вышли на рекорд – это свыше восьми миллиардов долларов. Подробности нам расскажет Ксения Георгиевна Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Екатерина Забенько, ведущая информационных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

Такой сильный ветер доносит до нас запах шашлыка с ярмарки у Дворца спорта. Обратите внимание, сегодня столько гуляющих по городу. Каждый может позволить себе что-то приобрести на ярмарке, на фуд-кортах, зайти в ресторан, купить продукты домой к праздничному столу. И я думаю, что все это благодаря продовольственной безопасности, которая успешно обеспечивается в нашей стране. Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Действительно, Республика Беларусь себя обеспечивает в полном объеме основными группами продовольственных товаров. Это и мясо-молочная группа товаров, картофель, овощи, масла растительные, яйцо. За счет собственного производства мы обеспечиваем внутренний рынок. И есть достаточные ресурсы для поставок на экспорт этих видов товаров.

Екатерина Забенько:

Как вы думаете, в каком количестве стран на сегодня на праздничном столе могут оказаться белорусские продукты? Ксения Мелешко:

Недавно прошел Форум регионов Беларуси и России. И, конечно, наша продукция доказала свою популярность. В 72 регионах Российской Федерации она представлена. Кроме того, в более 100 стран мира она экспортируется. Это и Российская Федерация, другие страны СНГ, азиатский рынок, Африка. Екатерина Забенько:

Продолжаем завоевывать новые рынки. Кто следующий?

Ксения Мелешко:

Конечно, мы работаем и на традиционных рынках сбыта. И будем продолжать работать. Но, конечно, это азиатское направление – перспективное направление. Страны Африки, которые тоже (отдельные страны) не менее платежеспособные в сравнении со странами азиатского региона. Екатерина Забенько:

Как вы думаете, какие продукты, может быть, больше полюбились потребителям за границей, потому что участники Форума регионов рассказывали нам, что в пятизвездочном отеле с утра подают белорусские йогурты. Это удивительно и очень приятно. Ксения Мелешко:

Наша продукция действительно качественная, она популярна везде. Это и молочная продукция, и масла, и сыры, и цельномолочная продукция. Из мясной продукции это колбасные изделия, мясные консервы. Вся наша продукция качественная и вкусная. Екатерина Забенько:

Конечно, в праздник не хочется говорить, тем не менее я думаю, что сегодня можно отметить, что санкционную политику мы все-таки побеждаем. Ксения Мелешко:

Действительно, экспорт нашего продовольствия растет. И если были некоторые проблемные вопросы, связанные с логистикой в прошлом году, то они решены. Сейчас мы используем логистическую инфраструктуру портов Санкт-Петербурга, Владивостока. И наша продукция экспортируется на рынки третьих стран через инфраструктуру этих портовых городов. Кроме того, запущен «Евразийский Агроэкспресс», который позволяет осуществлять отгрузки мясной и молочной продукции железнодорожным транспортом в Китай.