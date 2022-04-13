Направили обращения в ассоциации Литвы, Латвии, Польши. Что известно о порядке выезда транспорта белорусских перевозчиков из ЕС?

Новости Беларуси. Где заканчивается политика и начинается притеснение простых белорусов? Ответ очень простой. ЕС обязал наших перевозчиков, еще также и российских, покинуть территорию союза до 16 апреля, то есть уже до предстоящей субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди потеряют деньги, работу, а кто-то и вовсе не успеет попросту пересечь границу. В Белорусской ассоциации автомобильных перевозчиков пытаются через диалог вразумить европейские службы, а эксперты прогнозируют потери по обе стороны границы.

Чтобы отстроить новые маршруты и отношения, потребуются время и содействие государства. На период простоя перевозчики просят защитить отечественную отрасль: каникулы по кредитам из-за форс-мажоров и помочь выстроить работу с теми странами, чья доля на рынке была незначительной – Казахстан, Грузия, Турция, Азербайджан, Армения. На сегодня количество иностранных разрешений на год уже использовано.