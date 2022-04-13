Направили обращения в ассоциации Литвы, Латвии, Польши. Что известно о порядке выезда транспорта белорусских перевозчиков из ЕС?

Новости Беларуси. Где заканчивается политика и начинается притеснение простых белорусов? Ответ очень простой. ЕС обязал наших перевозчиков, еще также и российских, покинуть территорию союза до 16 апреля, то есть уже до предстоящей субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди потеряют деньги, работу, а кто-то и вовсе не успеет попросту пересечь границу. В Белорусской ассоциации автомобильных перевозчиков пытаются через диалог вразумить европейские службы, а эксперты прогнозируют потери по обе стороны границы.
Чтобы отстроить новые маршруты и отношения, потребуются время и содействие государства. На период простоя перевозчики просят защитить отечественную отрасль: каникулы по кредитам из-за форс-мажоров и помочь выстроить работу с теми странами, чья доля на рынке была незначительной – Казахстан, Грузия, Турция, Азербайджан, Армения. На сегодня количество иностранных разрешений на год уже использовано.
Александр Карпук, генеральный директор Белорусской ассоциации международных автоперевозчиков:
Мы направили обращения в ассоциации Литвы, Латвии, Республики Польша с просьбой обратиться в компетентные органы и разъяснить порядок, что же ожидает наших перевозчиков, наших водителей в ситуации, когда они физически по объективным причинам не смогут выполнить требования и покинуть территорию Европейского союза до 16 апреля. Информация воспринята. Мы получили ответ, что они попытаются обратиться в компетентные органы и получить разъяснения. Но на сегодня реально никаких формальных ответов мы не имеем.
Читайте также:
Что будет, если не успеть? Какая ситуация на границе Беларуси накануне введения запрета для перевозчиков
Будут страдать производители товаров, которые мы закупаем в Европе. Как отразятся на Беларуси новые санкции?
«В день по километру, бывало, трое суток вообще стояли». Что говорят белорусские и российские водители на границе?